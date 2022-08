Vakvereniging Brandweer furieus op college Kapelle; ‘Opheffen post Wemeldinge brengt burgers in gevaar’

Op 12 juli zijn alle brandweervrijwilligers van de posten Kapelle en Wemeldinge ingelicht over de plannen van het Kapelse college. Dat wil de twee korpsen samenvoegen en ze samen met een nieuwe gemeentewerkplaats onderbrengen op een locatie aan de Wemeldingse Zandweg in Kapelle. Daarmee komt de post in Wemeldinge dus te vervallen. Dat nieuws is bij de vrijwilligers ingeslagen als een bom. ‘Onze mensen zijn zeer teleurgesteld in de gang van zaken en stellen zich de vraag: waar doen we het nog allemaal voor?’, aldus de vrijwilligers in een brief aan het college.