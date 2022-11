Vader en zoon verdacht van verduistering

De financiële handel en wandel van de zoon gesteund door zijn vader begint in april 2011 waar J. L., als mede-eigenaar van een bedrijf in Domburg dat zich bezighoudt met vermogensbeheer, 71.060,00 euro zou hebben verduisterd.

Twee jaar later zou hij als directeur van een softwarebedrijf in Wormerveer gedurende vier jaar in totaal 226.484,07 euro verduisteren. Ook werden twee auto’s van hetzelfde bedrijf verduisterd. Zes jaar geleden kreeg L. Aegon Hypotheken bv zover dat er - via een tussenpersoon in Zutphen - een hypotheek van bijna zes ton werd losgepeuterd voor een woning in Ovezande. Daarvoor werd een valse werkgeversverklaring ingediend, waarin J. L. als werknemer van hun holding een bruto jaarsalaris van 96.000 euro, een vakantietoeslag van 7680,00 euro en een vaste dertiende maand van 8.000 euro zou verdienen. Oorspronkelijk zou de behandeling van hun zaak op 24 november plaatsvinden, maar werd door organisatorische redenen aangehouden tot 12 april volgend jaar.