Utrechter aangehouden voor tienmaal rijden zonder rijbewijs in Kapelle

Open dag bij de zeeonder­zoe­kers van het NIOZ in Yerseke

Wat leeft er allemaal in de zee? Bouw zelf een dijk van lego die stormen kan weerstaan of luister naar een lezing van een wetenschapper. Het NIOZ (instituut voor zeeonderzoek) in Yerseke opent zaterdag voor het eerst in tien jaar weer de deuren voor het publiek.

29 september