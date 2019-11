Uren durende stroomstoring in Goes-Zuid verholpen: ontbijten in het donker en tanken lukte even niet

Ook de fastfoodrestaurants hadden hinder van de stroomstoring. ,,De ene helft van de apparaten doet het wel, de andere niet”, zegt een medewerkster van McDonald’s. Klanten van Hotel Van der Valk moesten eveneens in het donker ontbijten. ,,We hebben geïmproviseerd met kaarsen en het was even lastig met in- en uitchecken", aldus een medewerkster van de receptie. Het is extra druk vanwege het Deltacongres dat vandaag plaatsvindt in Goes.

De storing, die zich even na 06.00 uur vanochtend voordeed, leek een groter gebied te beslaan, want ook bij tankstation Selnisse aan de A58 bij ‘s-Heer Arendskerke kon niet worden getankt. In de shop brandt wel licht, maar de pompen werken niet. Het is niet duidelijk of dat verband hield met de storing in Goes.