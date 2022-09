Urban sportpark met pumptrack komt op Het Schenge in Goes

Voormalig topscheids­rech­ter Björn Kuipers houdt peptalk op Contacta in Goes: ‘Hij is ook een hele goede ondernemer’

Voormalig voetbalscheidsrechter en supermarktexploitant Björn Kuipers is in november één van de klinkende namen op het netwerkevent Contacta in Goes. Reclamebureau LMG dat het evenement op touw zet, legde eerder televisiemaker Arjen Lubach en presentator Arie Boomsma vast.

7 september