'Uitzendbureau misbruikt sociale huurwoningen in Reimerswaal en Borsele'

KRUININGEN - Sociale huurwoningen in Reimerswaal en Borsele worden misbruikt door uitzendbureaus. Dat sterke vermoeden heeft woningbouwcorporatie R&B Wonen. Directeur Peter Bevers is woedend. ,,We pikken het niet dat commerciële bedrijven onze woningen ritselen om door te verhuren aan arbeidsmigranten."

De illegale praktijken kwamen onlangs aan het licht bij een woning in Kruiningen. ,,Daar was sprake van een huurachterstand van enkele maanden. Toen we aanbelden om het gesprek aan te gaan, bleek dat de oorspronkelijke bewoner was vertrokken naar Zuid-Europa. De Oost-Europeaan die opendeed, gaf onmiddellijk aan dat hij een kamer huurde via een uitzendorganisatie. Op dat moment gingen bij ons alle alarmbellen rinkelen", zegt Bevers.

Aangifte

De woning in Kruiningen werd door meerdere mensen uit Midden- en Oost-Europa bewoond. Het huis is dinsdag ontruimd. Ook heeft R&B Wonen contact gezocht met het uitzendbedrijf en aangifte gedaan bij de politie. Om welk bedrijf het gaat en of de fraude is bekend, wil Bevers lopende het onderzoek niet zeggen.

De sociale verhuurder is ook een grondig onderzoek gestart naar andere woningen die wellicht ook illegaal worden onderverhuurd. ,,We hebben nu zo'n tien tot vijftien verdachte woningen in beeld." Die huizen kwamen onder meer naar voren doordat de tuin extreem slecht wordt onderhouden of doordat buren vermoeden dat er sprake is van onderverhuur.

Uitbuiting

Bevers is vastberaden 'tot het uiterste te gaan' om de illegale praktijken de kop in te drukken. ,,We hebben een fantastisch stelsel waarbij we kwalitatief goede huurhuizen beschikbaar stellen, met name voor mensen met een laag inkomen. Dát is onze doelgroep." Bovendien vermoedt Bevers dat de illegale onderverhuur gepaard gaat met uitbuiting van de arbeidsmigranten.