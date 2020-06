Uitslaande brand verwoest loods in Nieuwdorp

Gerard kan weer voor een hapje en praatje terecht bij de Walk Inn van het Leger des Heils in Goes

1 juni GOES - Ruim twee maanden moest hij het zonder stellen. Maar nu kan Gerard (64) weer terecht bij de Walk Inn in Goes. De laagdrempelige inloopvoorziening voor onder meer ex-verslaafden in de Bleekerstraat is met enige aanpassingen weer open. Een hapje eten kan er nog niet. Een maaltijd ophalen wel. ,,Fijn dat ik hier weer terecht kan, het was een eenzame periode”, zegt Gerard.