Uitslaande brand in woning 's-Gravenpolder

Wethouder: ventilatie had schimmel in brede school Goes kunnen voorkomen

21 augustus GOES - Had de explosieve schimmelgroei in de vloeren van brede school De Symfonie in Goes kunnen worden voorkomen door de lokalen beter te ventileren? Wethouder André van de Reest zegt van wel. Maar volgens scholenkoepel Albero komt er veel meer bij kijken dan wat raampjes openzetten.