Uitslaande brand in leegstaande boerderij in Kwadendamme

VIDEO Molenaars Hoedekenskerke: het geld had niet veel later moeten komen

31 maart HOEDEKENSKERKE - Koningsdag is nog een maand weg, maar toch wapperen er al rood-wit-blauwe vlaggetjes tussen de wieken van de Koutermolen. En dat is niet voor niets, want het is feest in Hoedekenskerke. Na jaren van inspanning is eindelijk subsidie toegezegd voor de hoognodige renovatie van de Koutermolen. Het geld had volgens molenaar Mark Remmerts niet veel later moeten komen...