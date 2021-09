Uitgever Verkamman broedt op alternatief voor gecensureerd ‘Gele Krantje’ op Noord-Beveland

Het idee van Verkamman is nog pril. ,,Ik heb er een bepaald zakelijk idee over hoe dat zal moeten maar dat is nog vrij prematuur want sinds vorige week is dat allemaal gaan spelen”, zegt Verkamman. Maar hij gaat er wel serieus mee aan de slag want hij ergert zich blauw aan de censuur nu het Gele Krantje de identiteitsregels heeft aangepast. Dat gaat niet alleen over het weigeren van een advertentie over zondagopenstelling van een winkel, maar treft ook de culturele sector. Zij zijn een platform kwijt. Een voorbeeld is het Noord-Bevelandse festival EEF dat niet meer terecht kon in het Gele Krantje met het programma.