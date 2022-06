Uitbreiding Top Onions is zaak van lange adem: natuur en omgeving mogen er niet onder lijden

's-GRAVENPOLDER - Door de uitbreiding van uienbedrijf Top Onions in 's-Gravenpolder gaat de natuur en leefbaarheid in de omgeving erop vooruit. Dat is het gevolg van afspraken met het bedrijf over onder meer compensatie en grondruil.

Wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele vertelde dat maandagavond aan de Borselse gemeenteraad.

Top Onions wil uitbreiden op een naastgelegen, braakliggend terrein aan de Baarlandsezandweg - de weg naar Hoedekenskerke. Dat is 6,6 hectare groot. Gesprekken erover lopen al jaren, en zijn onder meer lastig doordat het beoogde gebied pal tegen natuurgebied Zwaakse Weel aan ligt. Bovendien is het terrein - hoewel in bezit van Top Onions - officieel bestemd voor natuur.

Meer natuur in de buurt

De gemeente Borsele - en ook de provincie - willen toch meewerken aan de plannen van het uienbedrijf. Maar daar staat wel flink wat tegenover. De provincie eist onder meer een forse tegenprestatie op het gebied van natuurcompensatie.

Quote We verwachten dat de geurhinder voor omwonenden minder wordt Kees Weststrate, Wethouder

Die komt er ook, zegt wethouder Weststrate. Zo komen via grondruil en -aankoop door Top Onions vier gebieden in de omgeving beschikbaar om natuur van te maken. Die grenzen aan land dat nu al in bezit is van Natuurmonumenten. Die kan de nieuwe lappen grond daardoor gemakkelijk aansluiten op bestaande natuur. ,,Het gaat om 73.000 vierkante meter , dat is ruim vijfhonderd méér dan het uitbreidingsstuk van Top Onions", verklaart de wethouder. Dat is pure winst, zegt hij. ,,Want het stuk naast Top was wel bestemd voor natuur, maar dat was in het praktijk waarschijnlijk nooit geworden. Het was immers al in bezit van het bedrijf.”

Oplossing voor wateroverlast

De gemeente Borsele krijgt, via grondruil, straks een stuk grond ten westen van de Schuitweg in bezit. Daar zou een dorpsbos kunnen komen, met een waterberging die de waterproblemen in die straat kan oplossen. Verder wordt het bedrijf - meer dan nu - ingepast in een groengordel. Rond het uitbreidingsdeel komt een brede, groene strook. Het fiets- en voetpad achterlangs Top wordt daarvoor verplaatst. Ook een stuk van het huidige bedrijf wordt beter ingepast dan nu. ,,En we kijken nog naar verdere verduurzaming op het bedrijfsterrein zelf, via bijvoorbeeld zonnepanelen en wateropvang", zegt Weststrate.

Omwonenden profiteren ook van de uitbreiding, zegt de wethouder. ,,We verwachten dat de geurhinder voor met name bewoners van de Provincialeweg minder wordt.”

Overigens is nog niet alles in kannen en kruiken. Er moet nog een aantal onderzoeken worden gedaan en procedures worden doorlopen. Ook moet de Borselse gemeenteraad nog akkoord gaan met het plan. Weststrate waagt zich niet aan een planning. ,,Het hangt van teveel factoren af om daar iets zinnigs over te zeggen.”