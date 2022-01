Uitbaters eetcafé ‘t Klompekot zijn klaar met pionieren in de polder en kiezen voor Goes

Nagelkerke en Prakobsap bieden de inventaris van 't Klompekot ter overname aan. Ze rekenen ook op een mooi bedrag voor de goodwill. ,,We hebben door de jaren wel een naam opgebouwd, lees het gastenboek maar”, zegt Nagelkerke trots. ,,Mensen uit de Zak komen graag hier en we hebben ook veel aanloop uit Brabant, Zuid Holland en Zeeuws-Vlaanderen .”

Bang voor Thaise keuken

,,Ik had eerst helemaal geen trek in de Thaise keuken in mijn zaak”, lacht Nagelkerke. ,,Doe mij maar Hollandse kost.” Als ondernemer was hij bang en dacht dat het nooit zou gaan lopen in de polder, Thaise gerechten. Maar Prakobsap zette door en dat bleek een gouden greep. Haar keuken, aangevuld met Hollandse gerechten valt in de smaak.