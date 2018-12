Uitbater café 't Klompekot drie maanden na de heropening: ‘Onvoorstelbaar hoe goed het loopt’

Oud-beheerster heropent vernieuwd dorpshuis: ‘'s-Gravenpol­der is toch mijn thuis geworden’

11:25 ‘S-GRAVENPOLDER - Als je Corrie den Dekker-van Alten veertig jaar geleden had verteld dat ze in 2018 dolgelukkig zou zijn om in 's-Gravenpolder te mogen wonen en dan óók nog eens dorpshuis Ons Dorpsleven officieel zou heropenen, had ze je waarschijnlijk voor gek verklaard. ,,In 1977 werd mijn man hier beheerder. Het eerste jaar was ik letterlijk ziek van heimwee.”