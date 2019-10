Uienhandelaar vindt gestolen heftrucks ‘verstopt’ op de dijk bij Waarde terug

Officier wil jonge verdachte (19) een kans geven

28 oktober MIDDELBURG - Het was een stommiteit geweest, gaf de 19-jarige Goesenaar J. W. maandag toe. En ja, het was zijn idee geweest. De jongeman stond maandagochtend in Middelburg terecht voor twee straatroven die hij afgelopen maart in Goes met twee vrienden had gepleegd.