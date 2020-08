Twintig maanden cel voor Goese chanteur

POLL VIDEO Bomen zijn onmisbaar als natuurlij­ke airco; gelukkig staan er in Zeeland 1,7 miljoen

12 augustus VLISSINGEN - Tijdens deze hittegolf waarderen we ze meer dan ooit: de bomen die nog voor wat schaduw zorgen. Het aantal bomen in Zeeland is nu nauwkeurig geteld: bijna 1,7 miljoen. ,,Met het veranderende klimaat kunnen we elke boom gebruiken.”