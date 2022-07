Twijfels over locatie kledingcontainer in Yerseke: 'Dit is een kostbare hobby'

De brandweer moest in de afgelopen twee jaar al vier keer eerder uitrukken voor een brandje in dezelfde container. Dit jaar brak er op 6 mei en 7 juni brand uit in de container. Daarvoor gebeurde het op 12 november en 17 januari in 2021.

Op de locatie staan vier containers van het bedrijf op een rij, maar Curitas twijfelt nu of de locatie in Yerseke nog wel geschikt is, zo laat salesmanager Maarten van Renssen weten. ,,Ik heb aan de gemeente gevraagd wat voor plek het precies is. Hangen daar veel jongeren in de buurt die daar niets te doen hebben? Daar moeten we wel naar gaan kijken, want we maken dit niet vaak mee. We hebben heel veel containers in Nederland staan en dit lijkt wel een soort doelwit. Normaal gesproken gebeurt dit alleen rond oud en nieuw wel eens. Als dit nog eens gebeurt in Yerseke, is de maat wel vol.”