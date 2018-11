Tweety, Kukel en Tiko hebben plezier in het tropisch bos in Goes

GOES - Wat zijn ze blij. Kaketoe Tweety en de ara's Kukel en Tiko. Na een noodgedwongen verblijf op de zolder van sport- en recreatiecentrum Omniun in Goes zitten de drie papegaaien sinds een paar dagen in een gloednieuw onderkomen in het tropisch bos. ,,Ze waren het vanuit het verleden al gewend om mensen te zien’’, zegt verzorger Charlotte Koole. ,,Dus nu zijn ze weer helemaal in hun element.’’