Tweede perron en nieuw spoor voor de stoomtrein in Goes: ‘We kunnen straks méér rijden’

Sinter­klaas meert in het diepste geheim tóch nog aan in Hansweert

21 november HANSWEERT - Pakjesavond vieren zonder dat de goedheiligman met de boot in Hansweert is aangekomen? Ondenkbaar, vinden ze bij Scheldegalm. In het diepste geheim regelden ze dat Sinterklaas tóch met zes pieten kon aanmeren in de Voorhaven. ,,Normaal staan hier zeshonderd kinderen, nu moeten we met twintig muzikanten doen”, zegt Ivo Krijnsen van de muziekvereniging.