Tweede appartementengebouw verrijst op Parc Ganuenta bij Colijnsplaat

Voortaan dichtbij huis herstellen na stamcel­trans­plan­ta­tie

17:30 GOES - Zeeuwse patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, kunnen voortaan herstellen in het Adrz ziekenhuis in Goes. Normaal herstelden deze patiënten in het Erasmus MC in Rotterdam. Nu kunnen ze in de buurt van hun naasten verder opknappen.