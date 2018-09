Twee mannen geslagen in Krabbendijke

Het incindent zou plaatsgevonden hebben rond 00.45 uur in de Dorpsstraat in Krabbendijkje. Het tweetal was samen met een aantal andere vrienden naar een café in Krabbendijke geweest. Toen het café dicht ging, verplaatste het gezelschap zich naar de muziektent in de Dorpsstraat. Toen er een auto stopte, liepen de twee mannen naar de auto toe en spraken de inzittenden aan. Vervolgens zouden ze om nog onbekende reden zijn geslagen door een van de inzittenden van de auto.