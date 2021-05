Twee mannen aangehouden voor hennepkwekerij in woning Borssele

Vervuiling in de Ooster­schel­de is een probleem wat al veel langer speelt (en niet makkelijk op te lossen lijkt)

14 mei COLIJNSPLAAT - Dit voorjaar loosden bedrijven in korte tijd twee keer materiaal in de Oosterschelde dat daar helemaal niet thuis hoort. Deze twee gevallen kwamen aan het licht, maar het lozen van troep in de zee gebeurt vaker. Het voorkomen van deze vervuiling is een haast onmogelijke klus.