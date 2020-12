Twee mannen aangehouden na mishandeling in Goes

Burgemees­ter van Goes roept ouders op: ‘Let op of kinderen met vuurwerk in de weer gaan’

27 december GOES - Burgemeester Margo Mulder van Goes roept ouders op goed in de gaten te houden of hun kinderen met vuurwerk aan de gang gaan. ,,Ik kan me voorstellen dat je er als ouders niet altijd zicht op hebt’’, zegt ze. ,,Dan kan het schrikken zijn als de politie plots voor de deur staat.’’