Twee jongens uit Goes stelen hond en zetten dier verderop in geparkeerde auto

Afgelopen nacht zijn er meer incidenten geweest waarvan de politie nu vermoedt dat de twee jongens uit Goes daar misschien bij betrokken zijn. Zo hebben de twee met een heftruck op bedrijventerrein Westeinde in Kloetinge rondgereden en verlieten het terrein met een gestolen scootmobiel. Een politieagent zag de jongens daar vanochtend op rijden op weg naar zijn werk in Goes. Nadat hij de jongens staande hield, kwam de agent erachter dat de scootmobiel was gestolen.

Hond

Vermoedelijk zijn de jongens ook betrokken bij andere incidenten. Zo zijn er in de Fluitekruidstraat diverse auto’s beklad met gestolen verf. In de Eisenhouwerstraat is een hond uit een schuurtje gestolen. De hond werd later teruggevonden in een geparkeerde auto in de Bechlaan. Op die locatie is een (gestolen) kindercrossfiets gevonden. In dezelfde straat is snoep en ijs gestolen uit een schuurtje. In de Zevenbladhof was het ook raak. Daar zijn diverse schuttingen en auto’s beklad met verf. In de Zuidvlietstraat zijn bij een woning kliko’s in brand gestoken. In de Zuidvlietstraat is ook een fiets aangetroffen (merk Koga Miyata) die niet van de bewoners is. Alle gedupeerden hebben zich bij de politie gemeld.