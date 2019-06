Twee jongens laten spoor van vernieling achter in Goes

De afgelopen nacht zijn er meer incidenten geweest waarvan de politie nu vermoedt dat de twee jongens uit Goes daar misschien ook wel betrokken bij zijn. Zo zijn er in de Fluitekruidstraat diverse auto’s beklad met gestolen verf. In de Eisenhouwerstraat is een hond uit een schuurtje gestolen. De hond werd later teruggevonden in een geparkeerde auto in de Bechlaan. Op die locatie is een (gestolen) kindercrossfiets gevonden. In dezelfde straat is snoep en ijs gestolen uit een schuurtje. In de Zevenbladhof was het ook raak. Daar zijn diverse schuttingen en auto’s beklad met verf. In de Zuidvlietstraat zijn bij een woning kliko’s in brand gestoken. In de Zuidvlietstraat is ook een fiets aangetroffen (merk Koga Miyata) die niet van de bewoners is. Van al deze incidenten is melding gemaakt bij de politie.