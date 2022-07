Twee jaar cel geëist voor twee keer poging doodslag na steekpartij in Goes

MIDDELBURG - Tegen de veertigjarige D. J. uit Goes is vrijdag in Middelburg een celstraf van twee jaar voor een dubbele poging tot doodslag geëist.

J., die met anderen een onderkomen had in een migrantenhotel aan de Pyntorenstraat in Goes was die avond van 11 juni vorig jaar aardig agressief. Hij was onder invloed van drank, vloekte en tierde dat het een lieve lust was en zou een medebewoonster voor hoer hebben uitgemaakt.

Die avond kreeg hij van enkele bewoners nog een pak slaag en J. stapte in zijn bed. Enkele uren later, tegen middernacht, werd er hard op zijn deur gebonkt. Om van het kabaal en het geschreeuw af te zijn, opende hij zijn kamerdeur en stormden er twee mannen plus de vrouw de kamer binnen.

Veertien seconden

Het was op de camerabeelden niet te zien, maar volgens J. had een van de mannen een mes bij zich en probeerde daarmee J. te steken. In de chaos in de kleine kamer wist J. het mes te ontfutselen en zou hij er de twee mannelijke belagers mee in nek, hals en het gezicht hebben gestoken. Het hele voorval duurde niet langer dan veertien seconden. De twee mannen werden overgebracht naar het ziekenhuis en J. verdween achter de tralies.

Uitspraak 29 juli.