Twee insluipers aangehouden met behulp van politiehond in Goes

GOES - In Goes zijn dinsdagavond twee mannen aangehouden met behulp van een politiehond. Een 41-jarige man die zich na een inbraak onder een bed in de woning had verstopt, is daar door de hond onder vandaan 'geholpen'.

Dat gebeurde in de Montgomerystraat. Een omwonende tipte de politie over een man die in de achtertuin van een leegstaande woning zou ophouden. De opgeroepen agenten konden de man in eerste instantie niet vinden. De omgeving van de woning werd opnieuw doorzocht met een politiehond. Die volgde een geurspoor richting een andere bewoonde woning.

Een ruitje aan de achterkant van het huis bleek ingeslagen. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De agenten hebben binnen verder gezocht met de hond. In het huis gaf de hond aan dat de verdachte zich in een slaapkamer onder een bed had verstopt. De man kwam niet zelf onder het bed vandaan. De politiehond heeft hem daar wat bij 'geholpen'. De man is meegenomen naar het politiebureau in Middelburg voor verhoor. Hij zit nog vast.

Agenten hadden hun handen dezelfde avond ook vol aan een 45-jarige man uit de gemeente Goes. Hij zou een poging tot inbraak hebben gedaan bij een woning aan de Frans den Hollanderlaan in Goes. Een van de bewoners meldde rond 20.15 uur dat een onbekende man in de tuin bij het huis rondliep. Toen de politie ter plaatse was, klom de verdachte aan de achterkant van de woning over het hek en zette het op een lopen.