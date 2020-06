Twee grote mosselbedrijven uit Yerseke gaan samen verder

Expositie over 19e-eeuw­se jongeren­cul­tuur langer te zien in museum Goes

13:18 GOES - De wisselexpositie ‘Jonge Jongers en 't mannengoed’ is langer te zien in historisch museum De Bevelanden in Goes. De tentoonstelling over jongerencultuur in de negentiende eeuw is nu tot en met oktober te bezoeken.