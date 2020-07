Twee gewonden bij ongeval op N62 bij ‘s-Heerenhoek

SVRZ en Ter Weel in ‘opperste paraatheid’ na nieuwe corona-uit­braak in Goes

17 juli GOES - Ouderenzorgorganisaties SVRZ en Ter Weel passen de bezoekregeling in hun verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad Goes aan vanwege de toename van coronagevallen. Sinds 1 juli zijn vijftig inwoners van de gemeente Goes positief getest.