Twee gewonden bij ongeval Borssele

Fietspad houdt de gemoederen bezig in Kruiningse wijk Kruseveer

7:45 KRUININGEN In de Kruiningse nieuwbouwwijk Kruseveer is onrust ontstaan over een nieuw fietspad. Toekomstige bewoners van het nieuwe appartementengebouw aan de Westerschelde zouden de ontwikkelaar daar om hebben gevraagd, tot grote frustratie van de bewoners van het naastgelegen complex. Zij vrezen voor overlast van (cross)motoren, brommers en wielrenners.