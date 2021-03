Twee gewonden bij ongeluk op A58 bij Goes

Verhuizing van Goese milieu­straat lijkt onafwend­baar: te klein en niet verkeers­vei­lig

18 maart GOES - De kans dat de milieustraat in Goes na 2023 nog aan het Geldeloozepad zit, lijkt klein. Nog los van het feit dat de kavel te klein is voor toekomstige plannen, vindt de gemeente dat ook de verkeersveiligheid op de huidige locatie te wensen overlaat.