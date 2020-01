Twee gewonden bij eenzijdig ongeluk Kapelle

Bomen tussen de bieten voor een beter klimaat: ‘Boeren met opvolging zien daar wel toekomst in’

16:35 COLIJNSPLAAT - Geen rij bomen langs een akker, maar lanen met populieren of notenbomen óp de akker. Daartussen groeien de aardappelen of de bieten. Pete Kamerling legt in het Agri & Foodcentrum in Colijnsplaat geduldig uit wat ‘agroforestry’ is.