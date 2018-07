Twee gewonden bij aanrijding in Krabbendijke

Video Bella (89) en Jan (90) duiken de Ooster­schel­de in: 'Het is heerlijk'

27 juli KORTGENE - Jan en Bella van Oeveren uit Kortgene duiken 's zomers bijna dagelijks de Oosterschelde in, bij Wissenkerke. Jan is net 90 geworden, Bella is 89. ,,Het is heerlijk. Het geeft een fris gevoel", zegt Bella.