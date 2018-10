Twee fietsers overleden bij ongeluk met auto in Goes

Video Treinloos weekend: Goes werkt dag en nacht met man en macht aan spoortun­nel

27 oktober GOES - Tweeënvijftig uur. Dat is de tijd die werkmannen hebben om allerlei klussen rond de aanleg van de nieuwe spoortunnel bij Goes uit te voeren zónder dat ze rekening hoeven te houden met het treinverkeer. En daar wordt optimaal gebruik van gemaakt. ,,Er wordt dag en nacht doorgewerkt, in totaal werken dit weekend tussen de 100 en de 150 mensen", vertelt John Dorreman, projectleider van de gemeente Goes.