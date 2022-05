Twee ervaren wethouders zwaaien af

,,Tijd voor iets nieuws”, aldus Pim Schenkelaars (NBB). Hij lacht een beetje weemoedig. De twee dikke zoenen van zijn opvolger Yvonne Maas raken hem. Hij krijgt een grote doos in handen gedrukt. ,,Ha ha, ik weet het al”, zegt hij. ,,Dat hoef ik niet uit te pakken.” Van zijn fractie NBB krijgt hij een stofzuigertje voor in zijn camper. Kan hij de hondenharen opzuigen.

Anja Slenter heeft uitgebreid aandacht voor iedereen die langs komt. En dat tekent haar. Ze is geen wethouder geweest die op de voorgrond trad. Met haar portefeuille zorg lag dat misschien ook niet zo voor de hand. Maar ze had wel oog en aandacht voor de mensen waar het om draaide. Ze heeft bewust besloten om te stoppen, want ze wil meer tijd hebben voor haar partner, de familie en vrienden. Echt rustig is het momenteel nog niet verteld ze. ,,We zijn aan het verbouwen.” En ja, de eerste bestuursfuncties dienen zich ook al weer aan. ,,Daar ga ik over nadenken.”