Twee dieven aangehouden in Goese woning

video Zo verblijven 320 mannelijke asielzoe­kers vanaf maandag in de Zeelandhal­len in Goes

27 september GOES - Sober. Zo kunnen de omstandigheden waarin vanaf deze week 320 mannelijke asielzoekers worden opgevangen in de Zeelandhallen in Goes het best worden omschreven. Maar het is dan ook een noodopvanglocatie. ,,We hopen natuurlijk dat de mensen die hier komen zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar een andere plek’’, zegt locatiemanager Fokke Osterthun van het COA.