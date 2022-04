Twee dames vieren hun honderdste verjaardag in Goes: ‘Het leven ging niet altijd over rozen’

Het leven van beide dames ging niet altijd over rozen. Zo verloor Jannie Van de Vreugde-Eijke haar man plotseling, toen hij nog maar 57 jaar oud was. Jaren eerder was hun zoontje Jankees al op 6-jarige leeftijd gestoven aan de gevolgen van leukemie. ,,Het ergste dat je kan overkomen’’, aldus de eeuwelinge. Tel daarbij op dat ze al lange tijd kampt met ziektes en pijn, en dat ze nagenoeg blind en doof is, en duidelijk is dat het leven niet altijd gemakkelijk is en was.