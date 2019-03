Twee automobilisten in Goes krijgen tijdelijk rijverbod vanwege positieve speekseltest

Een 32-jarige man uit Colijnsplaat moest een speekseltest ondergaan toen hij over de Middelburgsestraat in Goes reed. Die test sloeg positief aan op (meth)amfetamine en THC. Daarop heeft hij een tijdelijk rijverbod gekregen. Er is een bloedmonster afgenomen om te onderzoeken in welke mate de automobilist onder invloed was.