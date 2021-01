Twee auto's bij Goes van de weg geraakt: politie waarschuwt voor gladheid

Maximale taakstraf geëist tegen man uit 's-Heerenhoek voor betasten pleegdoch­ters

8 januari MIDDELBURG - Het zou een veilig pleeggezin zijn waar twee jonge meisjes in 2016 terecht kwamen. Het was gescreend door Pleegzorg en dus leek het adres in ’s-Heerenhoek voor de kwetsbare meisjes een veilige haven. Maar volgens het Openbaar Ministerie kon pleegvader J. C. (49) zijn handen niet thuishouden. De officier van justitie eist daarvoor een werkstraf van 240 uur.