Twee aanhoudingen na levensgevaarlijke achtervolging over Zeeuwse wegen

ARNEMUIDEN - Het leek wel een scene uit de actiefilm The Fast and the Furious, gisteren op de A58 en andere Zeeuwse wegen. Maar de wilde achtervolging tussen de politie en twee verdachten van een diefstal was bloedserieus. Een agent die ternauwernood een aanrijding kon ontwijken, doet aangifte van poging tot doodslag. Dat meldt de politie vandaag.

Woensdagmiddag rond 15.20 uur zagen agenten een personenauto staan met een kenteken waarvan bekend was dat er mogelijk mensen in zouden zitten die gezocht werden voor een diefstal in Limburg. De politiemensen zetten hun auto stil bij het tankstation aan de A58, ter hoogte van Arnemuiden en stapten uit om een controle te gaan doen. Toen de inzittenden in de gaten kregen dat er politiemensen hun kant op kwamen, reed de bestuurder op agressieve manier met hoge snelheid weg en reed daarbij opzettelijk bijna een van de agenten aan. Hij kon nog net opzij springen. Daarop werd een achtervolging ingezet. Een van de agenten sloeg met zijn wapenstok tegen de voorruit van de auto. Die beschadigde hierdoor.

Die achtervolging ging tot de Vierwegen over de A58. De gesignaleerde verdachten namen de afrit in de richting van ’s-Gravenpolder, daarna binnendoor via Kapelle in de richting van Hansweert en de Vlakebrug. Tijdens de achtervolging bracht de chauffeur van de auto andere weggebruikers meerdere malen in gevaar door bijvoorbeeld over de vluchtstrook te gaan rijden, rechts in te halen en heel dicht op voorgangers te rijden. Dit alles ging gepaard met zeer hoge snelheden. Bij de rotonde aan de Zanddijk in Kruiningen draaide de auto de snelweg A58 weer op en reed weer terug in de richting van Middelburg. Op een gegeven moment, ter hoogte van de afslag De Poel bij Goes, koos de bestuurder eieren voor zijn geld, zette zijn auto op de vluchtstrook en konden hij en zijn passagier door de politie worden aangehouden. Inmiddels waren zeven politiewagens bij de actie betrokken.