Twaalfde verdachte aangehouden voor overval Hrieps: man uit Kruiningen zit vast

De man is de bewoner van een woning waar een speciale politie-eenheid op de vroege ochtend van 21 augustus binnenviel en de voordeur met een kettingzaag openmaakte. De politie was destijds op zoek naar bewijzen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval die in mei werd gepleegd in Grijpskerke. Drie gemaskerde mannen namen de dagopbrengst van Hrieps weg. De man is dinsdag aangehouden en de afgelopen dagen verhoord. De rechter-commissaris heeft vrijdag bepaald dat hij langer vastgehouden moet worden.

De Kruininger is de twaalfde verdachte. Vijf mannen zaten al achter de tralies: een 24-jarige Vlissinger, een 22-jarige Goesenaar, een 22-jarige Nijmegenaar en twee 32-jarige mannen uit Goes. Een 20-jarige vrouw, een 54-jarige vrouw (beiden uit Goes), een man en vrouw uit ‘s-Heer Arendskerke worden ook verdacht van betrokkenheid, maar zij zitten niet vast. Een 22-jarige man uit Domburg was ook aangehouden, maar is vrijgelaten. Hij is nog wel verdacht.