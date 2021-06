Tupperware is terug van heel even weggeweest in Zeeland: Kyra’s kelderkast staat er vol mee

Reconstruc­tie Eendvogel­straat gaat niet door, maar de dorpsraad geeft nog niet op

10 juni HEINKENSZAND - De dorpsraad Heinkenszand wil in overleg met wethouder Witkam over verkeersmaatregelen in de Eendvogelstraat. De dorpsraad heeft uit de krant moeten vernemen dat het reconstructieplan definitief is afgeblazen in verband met bezuinigingen.