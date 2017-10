Tunnel mocht aan knooppunt Sloeweg bijdragen

'Je wereld staat stil. Je kent die jongen'

9:27 GOES - "Woorden schieten te kort", zegt Adri de Gans, locatiedirecteur bij het Goese Lyceum, over het overlijden van leerling Ezra Trinidad (13). Het nieuws is ingeslagen als een bom vertelt hij in het radioprogramma 'Zeeland wordt wakker' van Omroep Zeeland.