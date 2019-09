Truckrun Zuid-Beveland zorgt weer voor heel veel blije gezichten

Eerste Zeeuwse Walking Football­toer­nooi in Heinkens­zand: ‘gezellig­heid is net zo belangrijk als presteren’

27 september HEINKENSZAND - Walking Football. Het is even wennen, en niet alleen voor de toeschouwers. Want wandelend voetballen in plaats van hollend achter de bal aan is een hele andere tak van sport. Dat zie je ook aan de spelers. Hollen mag niet, net als hoog spelen en dat vereist een andere techniek.