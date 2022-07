Trouwen met je knuffel of slenteren langs kramen

HEINKENSZAND - Slenteren lang de vele kramen van de langste braderie van Zeeland? Of liever trouwen met je knuffel of op de foto met de ambtsketen van de burgemeester? Het kan zaterdag allemaal in Heinkenszand.

Op de tweede zaterdag in juli is het weer de jaarlijkse braderie van Heinkenszand. Beroemd in de wijde omtrek omdat het al jaren het predikaat ‘langste braderie van Zeeland’ draagt. En aan de jaarlijkse braderie is dit jaar een tweede evenement toegevoegd. De open dag van de gemeente Borsele. En ook hiermee wordt flink uitgepakt.

,,We wilden met ons 50-jarig jubileum van de gemeente al een open dag houden, maar dat lukte niet in verband corona”, zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis. ,,Daarom hebben we het nu gekoppeld aan de jaarlijkse braderie.” De organisatie heeft een heel gevarieerd programma bedacht. Voor de kleintjes is het mogelijk om te trouwen met een knuffel. Heel ‘officieel’, in de raadszaal en als bewijs krijgen ze ook nog een trouwboekje mee. Wie dat wil kan op de foto met de ambtsketen van de burgemeester: even voelen hoe zwaar die ketting eigenlijk is.

Waar gaat mijn geld naar toe?

Maar er is meer. Want altijd al willen weten waar al die belastingcenten naar toe gaan? Borsele legt het op de open dag uit. Je kan leren hoe je een drugslab kan herkennen, voor jongeren is er soccer darts en voor wie zijn krachten eens wil beproeven is er een kleine competitie spijkerbroek hangen aan een van de gemeentelijke tractoren. Het hele programma speelt zich in en rond het gemeentehuis en de raadsboerderij af. De open dag op zaterdag 9 juli begint op 09.30 uur.