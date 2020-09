Tropisch bos in Goes mag nog even blijven, maar totaal andere invulling in de toekomst is denkbaar

GOES - Het tropisch bos in Goes blijft voorlopig open. Dat is althans wat burgemeester en wethouders voorstellen aan de gemeenteraad. Er is volgens het college geen goedkope manier om ervan af te komen. Wethouder Joost de Goffau sluit niet uit dat de enorme kas waarin het bos zit in de toekomst een heel andere invulling krijgt.

Het tropisch bos - onderdeel van sport- en recreatiecentrum Omnium - ging zes jaar geleden open, maar haalde nooit de bezoekersaantallen waarop was gehoopt. Dat is er mede de oorzaak van dat Omnium elk jaar rode cijfers schrijft en de gemeente - de enige aandeelhouder - de subsidie in een paar stappen heeft opgeschroefd van bijna drie ton naar ruim zes ton per jaar.

Opdoeken geen optie

Het tropisch bos snel opdoeken is volgens het college geen aantrekkelijke optie, omdat dan sprake is van kapitaalvernietiging. ,,Op technisch vlak is het ook niet mogelijk om het zomaar even te sluiten, want in het hele gebouw is alles met elkaar verbonden’’, zegt wethouder Joost de Goffau. Zo wordt de warmte uit het bos gebruikt voor onder meer de verwarming van het zwembad.

Daarom wordt voorgesteld het tropisch bos voorlopig - gesproken wordt over nog ruim twee jaar - in stand te houden als maatschappelijke voorziening en de kosten daarvan te accepteren. Het gaat overigens al wel iets minder slecht, want die jaarlijkse kosten zijn van anderhalve ton gedaald tot beneden een ton.

Quote Op technisch vlak is het ook niet mogelijk om het zomaar even te sluiten, want in het hele gebouw is alles met elkaar verbonden Joost de Goffau, wethouder

De komende twee jaar wordt nagedacht over een betere of misschien zelfs andere invulling van het tropisch bos. Daarbij liggen volgens De Goffau alle opties open. Van toch doorgaan met het bos tot het zoeken van een totaal andere invulling van de kas. ,,De raad heeft daarover het laatste woord’’, benadrukt hij. ,,Als die het tropisch bos per se open wil houden en daar jaarlijks een bedrag voor over heeft, kan dat natuurlijk.’’

Gebouw naar gemeente

B en W stellen verder voor om het beheer en eigendom van het gebouw van Omnium weer in eigen hand te nemen. De gemeente wordt dan weer rechtstreeks verantwoordelijk voor onder meer het onderhoud. De lokale organisatie (een aparte BV) die nu nog alles onder haar hoede heeft, hoeft zich dan enkel nog bezig te houden met het uitbaten van het zwembad, tropisch bos en de sportvoorzieningen.

Verder moet het gebouw worden verduurzaamd. Daarbij wordt gedacht aan het verbranden van resthout als vervanging voor het gebruik van gas. Dat is nog slechts een idee. ,,De gemeenteraad heeft onlangs gezegd niet aan biomassa te willen beginnen, tenzij er alleen lokaal verkregen materiaal wordt verbrand’’, aldus De Goffau. ,,Ik weet niet of dat hier zou kunnen.’’ Hij denkt dat het leggen van zonnepanelen eenvoudiger is.