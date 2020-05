Tropical Zoo trekt in het ‘nieuwe normaal’ toch nog 250 bezoekers

,,Ik denk dat we met alle maatregelen die we hebben genomen vandaag ongeveer 250 bezoekers hebben mogen verwelkomen", geeft Antes zaterdag aan na de eerste drukke dag. ,,Terwijl we zonder de maatregelen op een topdag tussen de 800 en 1000 man over de vloer krijgen. Maar het viel ons op dat veel bezoekers heel erg blij waren dat ze weer lekker op pad mogen. Veel positieve geluiden dus."

Een van de maatregelen is dat er uitsluitend gereserveerd kan worden via de site van Berkenhof Tropical Zoo. Daar kan de bezoeker een tijdsblok kiezen waarbinnen hij op bezoek wil komen. ,,En de horeca is helemaal omgetoverd tot take away, zodat mensen het bijvoorbeeld in de buitenspeelplaats kunnen opeten of -drinken.”

Antes is tevreden over het verloop van de zaterdag: ,,We zijn geen noemenswaardige knelpunten tegengekomen. Ook hield men zich goed aan de maatregelen zoals we ze hebben ingezet. Dat is ook nodig natuurlijk. We kunnen het alleen samen met onze bezoeker in goede banen leiden.”

Het nieuwe normaal

Wel waren er wat terugkerende bezoekers die hier en daar wat moesten wennen, merkte hij. ,,Dat is begrijpelijk natuurlijk. Wij moeten zelf ook wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Hopelijk mogen we weer snel terug naar het oude normaal. Tot die tijd zullen wij alles doen wat binnen onze macht ligt om onze gasten een leuke, leerzame en veilige dag bij ons te laten beleven."