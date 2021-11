Troostboekje van Iris en Veerle helpt kinderen omgaan met rouw

Iris van Liere (56) weet nog goed dat een kind in haar klas een behoorlijk verlies leed. Hij dwaalde in lessen af, in gedachten bij de persoon die hij verloren had. Thuis knutselde zij een simpel boekje in elkaar, van wat karton en lijntjespapier, met daarin kleine opdrachten die de jongen kon doen als hij weer afdwaalde. Jaren later maakte Iris met haar dochter Veerle serieus werk van het boekje waarvan de eerste versie nu af is.