Trimmen is er niet meer bij, maar 50-jarige TON is nog springlevend in Nisse

Deltona aan het verkomme­ren? Het recreatie­park is juist prachtig groen

Het park verouderde en verkommerde, was een gedachte op het gemeentehuis in Wissenkerke. Maar uit nader onderzoek blijkt dat dit idee niet klopt. Recreatiepark Deltona in Kortgene is juist prachtig groen, een parel om te behouden.

23 september