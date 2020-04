Trekkers, graafmachines en shovels bepalen tijdelijk het strandbeeld bij de Banjaard

Drijvende kracht achter Delta Ride Theo Schouwe­naar overleden

20:20 GOES - Theo Schouwenaar, een van de drijvende krachten achter de Delta Ride for the Roses, is overleden. Dat is vandaag op zijn eigen facebookpagina bekendgemaakt. De Goesenaar was al geruime tijd ziek. Schouwenaar is 71 jaar geworden.