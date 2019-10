Treinverkeer tussen Kruiningen-Yerseke en Roosendaal hervat

Tachtig uur buffelen in toprestau­rants raakt over de datum

10 oktober WOLPHAARTSDIJK - Zijn de tijden van tachtig uur werken in vijf dagen voorbij in horecaland? Steeds meer toprestaurants bieden hun werknemers een vierdaagse werkweek aan, ook in Zeeland. De kwaliteit gaat omhoog en het is een antwoord op niet-betaalde overuren, het basisingrediënt van personeelstekorten. ,,Een schilder betaal je toch ook per uur?”